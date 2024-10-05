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U16 Milli Takım, Azerbaycan'ı 6-0 Yenerek İkinci Maçını Kazandı

U16 Milli Takım, Azerbaycan'ı 6-0 Yenerek İkinci Maçını Kazandı
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U16 Milli Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti. Erzurum'da oynanan maçta golleri Adnan Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar, Ada Yüzgeç ve Hasan Yakub İlçin kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Özbekistan Kırgızistan'ı 6-1 yendi.

U16 Milli Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası ikinci maçında Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini 10 ile 12. dakikalarda Adnan Efe Fettahoğlu, 40 ile 43. dakikalarda Emin Eren Sayar, 62. dakikada Ada Yüzgeç ve 75. dakikada Hasan Yakub İlçin kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Özbekistan, Kırgızistan'ı 6-1 yendi. Bu sonuçların ardından gruptaki sıralamalara göre final maçı Türkiye-Özbekistan, üçüncülük maçı Türkmenistan-Gürcistan ve beşincilik maçı ise Azerbaycan-Kırgızistan arasında oynanacak. Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

U16 Milli Takımımızın Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Sadullah Yiğit Kabakuşak (Antalyaspor A.Ş.), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Ramazan Özçelik (Antalyaspor A.Ş.), Vatan Karanfil (Antalyaspor A.Ş.), Kerem Biçer (Beşiktaş A.Ş.), Üveys Yasir Satık (Antalyaspor A.Ş.), Emirhan Çolak (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Emirhan Ateş (Fenerbahçe A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Yunus Eymen Eğri (Beşiktaş A.Ş.), Hasan Yakup İlçin (Antalyaspor A.Ş.), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Kerem Gündüz (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Demirbilek (Antalyaspor A.Ş.), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Güven Atalay (RAMS Başakşehir FK), Güneş Nefes Özdemir (Beşiktaş A.Ş.), Baran Yolaçan (Altınordu)

Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.)

Teknik Direktör: Selçuk Erdoğan - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırgızistan Milli Takım Özbekistan Azerbaycan Emin Eren erzurum Futbol

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