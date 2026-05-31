16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu

Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgoritsa'da düzenlenen UEFA 16 Yaş Altı Kızlar Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, ev sahibi Karadağ'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FC Buducnost Training Centre'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yasemin Gür, 20. ve 39. dakikalarda Azra Dede ile 76. dakikada Damla Akçil kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise mücadelenin 1. dakikasında Elena Damjanovic'ten geldi.

Turnuvadaki ilk maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçında ise Slovakya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Karadağ'ı da yenerek puanını 7'ye yükseltti turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.