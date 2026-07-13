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16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi
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16 Yaş Altı Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, Romanya'daki FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Çanakkale'de kampa başladı. Başantrenör Hüseyin Doğan, 10 günlük kampta fiziksel gelişim ve oyun stratejileri üzerinde çalışacaklarını belirtti.

16 Yaş Altı Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'da 14-22 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Doğan, hazırlık kampına ilişkin AA muhabirine, elverişli bir ortamda kampa başladıklarını ve kampın 10 gün süreceğini söyledi.

Kamp süresince, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacakları oyunun ana parçalarını çalışacaklarını aktaran Doğan, "Yükleme yapacağımız ve fiziksel olarak gelişeceğimiz bir bölüm olacak. Ardından İstanbul'a gidip hazırlık maçlarına başlayacağız. 12-22 Ağustos tarihlerinde Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. 16 yaş altı jenerasyonu ilk turnuvasını oynuyor. Çocukların üzerinde onun heyecanı var. Bu heyecanı, bu milli formayı taşımanın sorumluluğunu güzel sonuçlar alarak taçlandıracağız." dedi.

U16 jenerasyonunun, rakiplerle ilgili bilginin en az olduğu jenerasyon olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Ama az çok bilgi sahibiyiz. Diğer ligleri de takip ediyoruz. Fransa, İspanya, Sırbistan, Slovenya ekol ülkeler. Bunlarda her zaman iyi oyuncular çıkıyor. Sert basketbol oynuyor Fransızlar ve atletik basketbol oynuyorlar, İspanyollar çok daha teknik oynuyor. Bunlar bizi zorlayacak ülkeler diye düşünüyorum ama oynayacağımız hazırlık maçlarıyla adapte olmaya çalışacağız. Bu kampların amacı bu. Umarım bunu da en iyi şekilde değerlendiririz."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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