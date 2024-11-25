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U15 Erkekler Sutopu Federasyon Kupası Sonuçlandı

U15 Erkekler Sutopu Federasyon Kupası Sonuçlandı
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Manisa'da düzenlenen U15 Erkekler Sutopu Federasyon Kupası şampiyonası sona erdi. ENKA Sutopu takımı şampiyonluğu kazanırken, Galatasaray ikinci, Dalton Sutopu takımı ise üçüncü oldu.

Manisa'da Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Erkekler Sutopu Federasyon Kupası şampiyonası tamamlandı.

11 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nin kapalı yüzme havuzunda yapıldı. 3 gün süren turnuva, çekişmeli mücadelelere sahne olurken, sporcular sergiledikleri performanslarla dikkat çekti. Turnuva sonunda, ENKA Sutopu takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Galatasaray ikinci, Dalton Sutopu takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Belindir ile Tesis Amiri Muhammet Ağaoğlu takdim etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak su sporlarında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin su sporlarına ve diğer branşlara olan ilgisini ne kadar artırabilirsek, o kadar başarılı sporcular yetiştirmiş oluruz. Bu şampiyona da bunu net bir şekilde gösteriyor; çok yetenekli sporcularımız var" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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