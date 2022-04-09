Bu rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladı - Haberler

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Bu rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Everton'a deplasmanda 1-0 kaybeden Manchester United'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından rakip takım taraftarına yaptığıyla tepkilerin odağına oturdu. Dünyaca ünlü futbolcu karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, kendisini kayıt altına alan Everton taraftarının telefonuna vurarak yere düşürerek paramparça etti.

Everton ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'lar da Cristiano Ronaldo skandal bir harekete imza attı.

Bu rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladı

RONALDO'YA TEPKİ YAĞDI

Maçın ardından soyunma odasına giden Ronaldo, kendisini kayıt altına alan bir Everton taraftarının telefonuna vurdu. Portekizli yıldızın vurmasıyla yere düşen telefon parçalandı. O anlar başka bir taraftar tarafından kayıt altına alınırken, yaşananlar sonrası Cristiano Roanldo'ya tepki yağdı.

u rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladıTelefonun son hali

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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