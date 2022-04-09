Bu rezillik Ronaldo'ya bir ömür yeter! Sinirden çıldırıp taraftarın telefonunu parçaladı

Everton ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'lar da Cristiano Ronaldo skandal bir harekete imza attı.

RONALDO'YA TEPKİ YAĞDI

Maçın ardından soyunma odasına giden Ronaldo, kendisini kayıt altına alan bir Everton taraftarının telefonuna vurdu. Portekizli yıldızın vurmasıyla yere düşen telefon parçalandı. O anlar başka bir taraftar tarafından kayıt altına alınırken, yaşananlar sonrası Cristiano Roanldo'ya tepki yağdı.

Telefonun son hali