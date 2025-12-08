Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol, sosyal sorumluluk projeleri ve toplum sağlığının iyileştirilmesi alanlarında iş birliğini güçlendirecek. İmza töreninde, taraflar gençlerin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi ve insani yardım bilincini yaymayı amaçladıklarını belirttiler.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Toplumda insani yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet öncesi hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesini kapsayan protokolün imza töreni; TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, federasyon ve dernek yetkilileri ile sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde açılış konuşmasını yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yalnızca sporun gelişimine değil, aynı zamanda toplumumuzun sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlamayı da görev biliyoruz. Türk Kızılay ile imzaladığımız bu protokol, sporun birleştirici gücünü insani değerlerle buluşturuyor. Voleybolun sahadaki başarısını, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek için kullanmak istiyoruz. Gençlerimizi sadece sporcu olarak değil, aynı zamanda duyarlı bireyler olarak yetiştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu iş birliği ile kan bağışından afet öncesi hazırlıklara, toplum sağlığının iyileştirilmesinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türk Kızılay ile yan yana yürümek, ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir."

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise "Türk Kızılay olarak 157 yıllık insani yardım tecrübemizi, voleybolun enerji ve dinamizmiyle buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde voleybol sahası ile insani yardım sahası arasında bir paslaşma başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu paslaşma, tribünlerde yükselen coşkuyu; kan bağış noktalarında iyiliğe, afet farkındalığında bilinçlenmeye, hayat kurtaran ilk yardım bilgisine dönüştürecek. Sporun birleştirici gücüyle iyiliğin sesini daha geniş kitlelere birlikte ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Program hediye takdimleri ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haberler.com
