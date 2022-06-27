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TVF Spor Lisesi erkeklerde dünya şampiyonu oldu

AA - Hüseyin Doğru - Spor
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TVF Spor Lisesi erkeklerde dünya şampiyonu oldu

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Spor Lisesi finalde 2-1 geriye düştüğü maçta Tayvan'a 3-2 üstünlük kurarak namağlup kupayı kazanan taraf oldu.

TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.

Kızlarda Türkiye'yi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Dünya Şampiyonası Türkiye Tayvan Spor Haberler

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