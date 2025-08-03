TV100, Galatasaray-Lazio Maçı ile geceye damga vurdu

TV100, Galatasaray-Lazio Maçı ile geceye damga vurdu
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Galatasaray ve Lazio arasında gerçekleşen futbol maçını canlı yayınlayan TV100, prime time kuşağında büyük yapımları geride bıraktı. MasterChef gibi popüler programları geçerek tüm kategorilerde günün birincisi oldu.

Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Lazio maçını canlı yayınlayan Tv100, dün geceye damgasını vurdu. Gece birinciliğini kapan Tv100, tüm gün izlenmelerinde de birinci kanal olurken, maç önü ve maç arkası yayınlarıyla da Masterchef gibi iddialı yapımları geride bıraktı. Tarihi transferin ismi Osimhen'in imza törenini de izleyiciyle buluşturan Tv100, Osimhen'le ilk röportajı da gerçekleştiren kanal oldu. Osimhen, tv100 canlı yayınında Harika Ertunç'un sorularını yanıtladı; milyonları ekrana kilitledi.

Güçlü transfer Sane ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un röportajları, Haluk Yürekli ile saha kenarından canlı bağlantılar, özel konuklar ve Murat Kosavalı'nın eşsiz anlatımıyla Galatasaray-Lazio maç yayını ile tv100, futbol severlerin tercihi oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu büyük transferler sonrası ilk açıklamaları tv100'de Haluk Yürekli'ye yaptı.

ÖLÇÜLDÜĞÜ TÜM HEDEF KİTLELERİNDE BİRİNCİ

tv100, ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde liderlik koltuğuna oturdu. Futbol heyecanını en iyi şekilde ekranlara taşıyan tv100, bir kez daha farkını ortaya koydu.

TV100, Galatasaray-Lazio Maçı ile geceye damga vurdu

TV100, Galatasaray-Lazio Maçı ile geceye damga vurdu

KAYNAK: TV100

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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