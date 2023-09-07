Tuzla'da Spor Kulüpleri Bir Araya Geldi

Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüpleri, Tuzla Belediyesi'nin organize ettiği toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kulüplere ve sporculara iki müjde verdi.

Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüpleri, Tuzla Belediyesi'nin organize ettiği toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kulüplere ve sporculara iki müjde verdi.

Tuzla Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tuzla Kulüpler Birliği işbirliği ile, 'Tuzla Amatör Futbol Kulüpleri Buluşması' düzenlendi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekli toplantıya Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve Tuzla'daki 13 amatör futbol kulübünün yöneticileri ve sporcuları katıldı.

"Spor hem eğitim hem disiplindir"

Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sporun önemine değinerek, "Eğitim Kenti Tuzla diyoruz. Ama spor da bir eğitimdir, bir disiplindir. Beden eğitimi açısından bakıldığında her türlü spor bir eğitimdir ve bu bir disiplin oluşturur. İnsanın bireysel ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bedeni güçlendirmesinin yanında, ruhu da güçlendirir" dedi.

"Başarıya birlikte ulaşacağız"

Yapılan çalışmalarda kurumların işbirliğinin önemine vurgu yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da ilgili tüm bakanlıkların uç birimleriyle ki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bunlardan biridir, İstanbul'da en çok iş yapan ve başarıya ulaşan ilçelerden biriyiz" şeklinde konuştu. "Başarıya hep birlikte ulaşacağız" diyen Başkan Yazıcı, Tuzla'da gençleri kulüpler altında bir araya getirerek sporla buluşturan kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.

Kulüplere antrenör müjdesi

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak ilçemizdeki kulüplere 821 bin liralık ayni ve nakdi yardım yaptık" dedi. Kulüplerin en büyük sorunlarından birinin antrenör bulmak ve istihdam etmek olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bir müjde olarak ifade edeyim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, Tuzla'daki tüm kulüplerimize antrenör desteği verme kararı aldık" şeklinde konuştu.

Anadolu yakasının en büyük spor kompleksi Tuzla'ya yapılacak

Tuzla'daki tüm kulüplere antrenör desteği müjdesinin ardından bir de tesisler konusunda müjde veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Mevcut sahamızın geliştirilmesi, sahildeki ve Şifa'daki sahamızın büyütülmesi gibi spor tesislerimizin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Ama daha da ötesi, İlçemize ışıklandırmasıyla, yaşam alanlarıyla ve dört adet antrenman sahasıyla, Anadolu Yakası'nın en büyük spor kompleksini de Tuzla'mıza kazandırıyoruz. Sevgili gençler, size güveniyorum. En büyük başarılara imza atarak hem bizi hem ailenizi gururlandıracağınıza inanıyorum. Bizler sizin için çalışıyoruz, gelecekteki Tuzla, gelecekteki İstanbul, gelecekteki Türkiye için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza katkı sunan ve işbirliği içerisinde olduğumuz tüm birimlere, kulüplerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL