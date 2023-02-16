Tüyler diken diken! Trabzon'da açılan koreografi ve çalan müzik duygusal anlar yaşattı

Trabzon'da farklı renkler, tek renk oldu. Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynanacak maç öncesi tribünlerden açılan koreografiler ve çalan müzik, herkese duygusal anlar yaşadı. O anlarda sesi titreyen spiker Gökhan Abdik, "Gerçekten boğazımız düğümlendi" sözleriyle duygularını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. Spor dünyası da bu depremde büyük acılar yaşadı. Yaşanan deprem felaketinin ardından Trabzonspor sahaya çıkan ilk takım oldu. UEFA, temsilcimizin Basel ile oynayacağı Konferans Ligi maçının oynanmasına karar verdi.

HERKES TRABZON'DA

Trabzonspor, karşılaşmanın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanları, deste için Trabzon'a gitti. Futbol dünyası maç öncesi birlik beraberlik mesajları verdi. Karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

Trabzonspor tribünlerinden açılan koreografiler ve çalan müzik herkese duygusal anlar yaşattı. Maçın spikeri Gökhan Abdik o anları ifade ederken, "Gerçekten boğazımız düğümlendi" sözlerini kullandı.