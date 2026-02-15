Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Kırklarelispor maçı öncesinde tribünlerin simgesi haline gelen Cendere şovu bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar'ın yönetiminde gerçekleşti.
- Gökhan Kırdar, Bursaspor'un Kırklarelispor maçı öncesinde 'Cendere' performansı sergiledi.
- Bursaspor, Kırklarelispor'u 4-0 yenerek puanını 54'e çıkardı ve ligde liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ederken, taraftarlar maç öncesi unutulmaz bir gün yaşadı.
'CENDERE' PERFORMANSIYLA TRİBÜNLERİ COŞTURDU
Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu, taraftarlarla birlikte marşlar söyledi. Taraftarlarla birlikte atkı şov yapan Kırdar, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.
BU ANLAR BÜYÜK SES GETİRDİ
Matlı Stadyumu'nda yaşanan bu özel an, karşılaşma öncesinde günün en dikkat çeken görüntülerinden biri olurken, sosyal medyada da binlerce görüntülenme almayı başardı.
BURSASPOR MAÇI FARKLI KAZANDI
Kırklarelispor'u sahasında ağırlayan Bursaspor, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.