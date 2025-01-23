TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u zorlu bir maçta 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Akkuş
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray)
TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15
Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.