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TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti

TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u zorlu bir maçta 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Akkuş

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray)

TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez)

Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15

Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
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