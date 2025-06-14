Türklerin Yakın Savunma Sistemi Kosova'ya Taşınıyor

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) tarafından Türklerin yakın savunma sistemini tüm dünya ülkelerine yaymak adına Kosova'ya ülke temsilciliği verildi.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) dünya genelinde temsilcilikler vermeye devam ediyor. Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı ve yakın savunma sistem kurucusu 10. Dan İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk, dünyanın birçok ülkesinde seminerler düzenlediklerini belirterek, "Kurmuş olduğumuz sistem teknik açıdan dünyadaki diğer sistemlerden farklı olduğu için takdir gördük. Bu sistemin özelliği bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (silahlı, bıçaklı, sopalı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı, saldırgana ve etraftaki hiç kimseye zarar vermeden bertaraf etme üzerine kurulmuştur. Amacımız sistemi dünyaya yayarak, gelecek nesillere yeni bir şeyler bırakabilmek. Dünya genelinde benimsenen yakın savunma sistemimizi daha büyük kitlelere ulaştırabilmek. Türklerin yakın savunma sistemini tüm dünya ülkelerine yaymak adına Kosova'da ikamet eden Mustafa Kemal Aktürk'e Kosova ülke temsilciliği verdik" dedi.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, "Avrupa'da temsilcilik verilmeyen ülke kalmayacak. Çok yoğun bir şekilde faaliyetler ve organizasyonlar devam ediyor. Avrupa'da bakanlığa bağlanmak için girişimlerde bulunduğunu" dile getirdi.

Uzun yıllar Türkiye ve Kosova'da uzak doğu sporları ve yakın savunma sistemleri ile uğraştığını ifade eden Mustafa Kemal Aktürk, "Yakın savunma sisteminin mucidi, Türkiye'de ilk spor hocam olan İbrahim Aktürk'tür. Herkesin rahatlıkla öğrenebileceği ve çok faydasını göreceği bir sistem olduğundan dolayı Kosova'da ve Balkan ülkelerinde temsil etmek istedim. Bu sistemin Kosova'daki vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin de öğrenebilmesi için sporcu arkadaşlarımla irtibat kurdum. Onlara sistemi anlattım. Elimizden geleni yapmak için İbrahim Aktürk ve Oğuzhan Aktürk ile istişarelerde bulunarak Kosova ülke temsilciliği görevini üstlendim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL