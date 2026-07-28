SEM Yüzme Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Yüzme Türkiye Şampiyonası, Samsun'un Atakum ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 328 sporcu, şampiyonluk için kulaç atıyor.

SEM Yüzme Türkiye Şampiyonası, 27-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Organizasyonda, Sporcu Eğitim Merkezleri kapsamında eğitimlerini sürdüren yüzücüler ve antrenörler bir araya geldi. Şampiyonada sporcular, sabah saat 09.00'da başlayan birinci seans ile akşam saat 17.00'de gerçekleştirilen ikinci seansta mücadele ediyor.

Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, 30 Temmuz akşamı yapılacak final yarışları ve kapanış ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı