Türkiye'yi Avrupa'da büyük tehlike bekliyor! UEFA sıralamasında İsviçre ensemize yapıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçında Basel, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke puan sıralamasında İsviçre'nin Türkiye'yi geçme ihtimali iyiden iyiye belirdi. 12. sıradaki Türkiye yerini kaybetmesi durumunda 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan takım, Avrupa Ligi'ne play-off turu yerine 3. eleme turundan katılacak.

UEFA ülke puan sıralamasında 13. sırada yer alan İsviçre'nin Basel takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sıralamada 12. basamakta yer alan Türkiye için büyük bir tehlike belirdi.

İSVİÇRE HEMEN ENSEMİZDE

Fiorentina karşılaşması öncesi 31.175 puanı olan İsviçre, Basel'in galibiyetiyle bu sayıyı 31.675'e yükseltti. 32.100 puanı bulunan Türkiye'ye fazlaca yaklaşan İsviçre, 12. sırayı bizden alması durumunda temsilcilerimiz bir eleme fazla oynayacak.

BİR ELEME FAZLA OYNAYACAĞIZ

Ajansspor'un haberine göre, eğer İsviçre, Türkiye'yi geçerek 12. sırayı alırsa 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan takım, play-off turu yerine 3. eleme turundan katılacak. Avrupa Ligi'ne 2 eleme turundan başlaması gereken lig üçüncüsü ise 2. eleme turundan turnuvaya start verecek.

Fiorentina-Basel maçı: