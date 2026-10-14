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Türkiye Yelken Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri kabul edildi

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Türkiye Yelken Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri kabul edildi
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Türkiye Yelken Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu ibra edildi; 2027-2028 dönemi tahmini bütçeleri kabul edildi, ana statü değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Yelken Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildi.

Toplantıda, 2027-2028 dönemine ait tahmini bütçeler görüşülerek kabul edildi. Bütçe düzenlemeleri, federasyonun ana statüsünde yapılması planlanan değişiklikler ve faaliyetlere ilişkin yetkilendirme konuları da oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akdurak, olimpik ve gençlik sınıflarında elde edilen başarılara ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalyalara değinerek, Türk yelkenciliğinin ulusal ve uluslararası alandaki gelişimine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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