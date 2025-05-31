Türkiye'ye transfer olacak mı? Hakan Çalhanoğlu'nun babasından cevap

Türkiye'ye transfer olacak mı? Hakan Çalhanoğlu'nun babasından cevap
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Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi milli futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye transfer olma durumu hakkında yorum yapan baba Çalhanoğlu, "Şu anda Inter'deyiz, oranın oyuncusu. İki yıl daha var. Bunları önceden söylememiz doğru değil, söyleyemeyiz.'' dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG, bu akşam Almanya'da karşı karşıya gelecek. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nda milli yıldız için transfer açıklaması geldi.

''HAKAN'A ÇOK TEKLİF VAR''

Hüseyin Çalhanoğlu, beIN Sports'a verdiği röportajda transfere dair açıklamalar yaparak, "Hakan'a çok teklif var ama ilk önce kulübü. İki yıllık anlaşması var. Kulübü karar verecek. İki taraf anlaşsın, her şey olabilir. Bugünkü düşüncemiz, hayalimiz sadece kupayı kazanmak." dedi.

TÜRKİYE'YE TRANSFER DURUMU

"İtalya'da bırakma isteği mi var, yoksa bir gün Türk takımlarından biri de olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Hüseyin Çalhanoğlu,"Şu anda Inter'deyiz, oranın oyuncusu. İki yıl daha var. Bunları önceden söylememiz doğru değil, söyleyemeyiz."şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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