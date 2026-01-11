Serhat Aydın: Türkiye'deki ilk açılır kapanabilir havuzu federasyonumuza kazandırdık

TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "Türkiye'deki ilk teleskopik açılır kapanabilir havuzunu Modern Pentatlon Federasyonumuza kazandırdık. Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı olarak Türkiye'de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık" dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın sezon öncesi modern pentatlona kazandırılan yeni tesisler hakkında Ankara'da bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Düzenlenen basın toplantısı, Eryaman Bireysel Spor Salonlarında yapıldı. Federasyon Başkanı Serhat Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni sezon öncesi hedefler değerlendirilirken modern pentatlon branşına kazandırılan yeni tesisler basın mensuplarına tanıtıldı.

'Türkiye Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 1 yarışlarını' Ankara'daki yeni tesislerde gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın, "Buraya Türkiye'nin her bölgesinden 55 erkek ve 40 kadın sporcu geldi. İnşallah olimpiyat yolunda çocuklarımızdan burada büyük başarılar bekliyoruz. Türkiye'deki ilk teleskopik açılır kapanabilir havuzunu Modern Pentatlon Federasyonumuza kazandırdık. Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı olarak Türkiye'de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık. Burada engel parkurumuz, eskrim salonumuz, atletizm ve koşu alanımız ve havuzumuzu inşallah sporcularımızın bu yıldan itibaren hizmetlerine sunacağız. Modern Pentatlondan, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na 4 kota ile katılması bekleniyor. İnşallah burada bir kadın bir erkek olarak 2 altın madalya dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.