Haberler

Türkiye'ye mi dönüyor? Osimhen hakkında yeni gelişme

Türkiye'ye mi dönüyor? Osimhen hakkında yeni gelişme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kampını terk edeceği iddiaları Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yalanlandı. Osimhen'in Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma sonrası kampı terk edeceği iddia edilmişti. Ancak Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, kampın sorunsuz devam ettiğini ve yaşananların kolayca çözüldüğünü belirtti.

  • Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in milli takım kampını terk edip Türkiye'ye döneceği iddiasını yalanladı.
  • Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, kampta sorun olmadığını ve Osimhen ile Ademola Lookman arasındaki tartışmanın birkaç saat içinde çözüldüğünü açıkladı.
  • Nijerya basını, Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atılmamasına sinirlendiği ve bu durumun tartışmaya yol açtığını iddia etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda Ademola Lookman ile tartışması gündem olan Victor Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı kampını terk edip Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Nijerya'nın Mozambik'i çeyrek finalde 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Victor Osimhen, maç içinde Ademola Lookman ile yaşadığı tartışmayla da dikkat çekti. Nijerya basınında yer alan haberlerde, yıldız golcünün tartışma sonrası soyunma odasından erken çıktığı, takım otobüsünde tek başına oturduğu ve kimsenin yanına gitmediği öne sürüldü.

Osimhen'in teknik heyet ve federasyona "Milli takımla işim bitti, Türkiye'ye dönüyorum" mesajı verdiği iddiası da kısa sürede gündeme taşındı.

FEDERASYON YALANLADI: HER ŞEY YOLUNDA

Yaşananların ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda."

GERGİNLİĞİN NEDENİ PAS TARTIŞMASI MI?

Nijerya basınında çıkan haberlerde, Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atılmamasına sinirlendiği anların görüntülerinin olayın fitilini ateşlediği kaydedildi. Tartışmanın, Lookman'ın yanı sıra Onyemaechi ve Akor Adams ile yaşanan pozisyonlar sonrası büyüdüğü ileri sürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu