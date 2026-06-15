Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonu Türkiye Wushu Sanda Milli Takımı yurda döndü

Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nı 14 madalya kazanarak birinci bitiren Türkiye Wushu Sanda Milli Takımı yurda döndü.

Wushu branşında 6 altın, 8 gümüş madalyayla takım halinde birinci sırada yer alan üniversite öğrencisi milli sporcular, Türk Hava Yollarının seferiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kafileyi, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

Sporcuları tebrik eden Akyüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Toplam 14 madalya ile bütün branşlarda en iyi takım olarak yine tarih yazdık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi, bütün teknik heyetimizi tebrik ediyorum." dedi.

Yakınları ile buluşan milli sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.