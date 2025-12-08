TVF ile Türk Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türk Kızılay arasında toplumda yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, federasyon ve dernek yetkilileri ile sporcular katıldı.

Türk Kızılay'ın kuruluşuna ve amaçlarına dikkati çeken TVF Başkanı Üstündağ, "11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı'da Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği adını almış. Türk Kızılay'ın amacı her nerede görülür ise hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün sporun birleştirici gücünün insani değerlerle buluşturduğunu aktaran Üstündağ, işbirliğinin kapsamına ilişkin şunları kaydetti:

"Toplumda insani yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet öncesi hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesini kapsayacak bir protokol. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yalnızca sporun gelişimine değil aynı zamanda toplumumuzun sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlamayı da hedef ve görev biliyoruz. Voleybolun sahadaki başarısının toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek için kullanmak istiyoruz. Gençlerimizin sadece sporcu olarak değil, aynı zamanda duyarlı bireyler olarak yetiştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu işbirliğiyle kan bağışından afet öncesi hazırlıklara, toplum sağlığının iyileştirilmesinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazeye ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türk Kızılay ile yan yana yürümek ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatlarda büyük hedefler koyan voleybol camiası olarak Kızılay denince hepimizin hafızasında bu topluma faydalı işler yapan, 'olmazsa olmazımız' dediğimiz ve her konuda yanımızda olan bir kurum var.

Bu protokolün Türk sporuna, Türk Kızılay'ına, Türk toplumuna, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Genç sporcuları aralarında görmenin mutluluğunu dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Türk voleybolunun ulaştığı seviyeden tüm Türkiye'nin gurur duyduğunu söyledi.

Sporun sağlığın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Yılmaz, "Özellikle federasyonlarımızın Türk Kızılay ile yaptığı bu protokollerin, sporcularımızın rol model olması ve çocuklarımıza sporu teşvik etmesi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir benzetmeyle ifade edeyim; Voleybolda doğru zamanda doğru kişiye doğru pası atmanız gerekiyor ve omuz omuza mücadele etmeniz gerekiyor. Burada da Türk Kızılay ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında bir iyilik paslaşması olacak. Geleceğimize yaptığımız güzel bir yatırım olacak. Sporun dinamizmi, gücü aslında Kızılay ile yaptığımız aktivitelerle çok örtüşüyor. Bizler 'kimseyi ardında bırakmamak' derken bir taraftan da toplumun direncini arttırmayı hedefliyoruz. Toplumun direnci özellikle gençlerimizin daha güçlü olmasıyla, daha sağlıklı olmasıyla, geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar ve bu direncin artmasında da sporun çok önemli bir yeri var. Biz istiyoruz ki voleybol oynayan gençlerimiz aynı zamanda insani yardım alanında da gönüllü olsunlar, bir taraftan rol model olsunlar, kız kardeşlerine, erkek kardeşlerine spor yapmanın ne kadar güzel olduğuna da örnek olsunlar. Beraber sağlık ve sosyal yardım projelerinde paslaşalım." şeklinde konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Üstündağ ile Yılmaz, birbirlerine plaket ve hediye takdim etti.