Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mercedes-Benz Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının basın lansmanı gerçekleştirildi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağını söyledi.

TVF ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni sponsor firmanın ofisinde yapıldı. Törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, A Milli kadın ve erkek takımının sporcuları katıldı.

Önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Mehmet Akif Üstündağ, "Erkeklerimiz tarihinde ilk kez dünya 6.'sı oldu. Kadınlarımız gümüş madalyanın sahibi oldu. Çıtayı o kadar yüksek, muhteşem işler yapmaya, sürdürülebilir şekilde yapmaya devam edecek. Bu sürede paydaşların ve sponsorun önemine bir kez daha değinmek istiyorum. Mercedes, dünya markası. Tük sporuna uzun yıllar büyük destekler verdi. Voleybol federasyonuyla uzun yıllardır olan birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesiyle ilgili imza töreninde bir aradayız. Bizim çok ihtiyaçlarımız oluyor. Şükrü bey, her dakika bizim yanımızda, bize güveni verdiği için şahsına ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bu sponsorluk Türk voleybolunun, dünyada ve Avrupa'da daha büyük başarılar imza atacak sürecin destekçisi olarak bizlerin yanında olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Sinan Erdem'de oynanacak"

İtalya'ya kura çekimine gideceğini ifade eden Başkan Üstündağ, "Yarın sabah erken saatte İtalya'ya, 2026 Avrupa Şampiyonası kura çekimine katılmak için yola çıkacağım. 2026 Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de olacak. Bugün itibarıyla da aksi bir durum olmazsa İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Şans bizim yanımızda olsun. Bu voleybol için emeği geçen tüm paydaşlarıma herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şükrü Bekdikhan: "Türkiye bir voleybol ülkesi olacaksa 'Biz de varız' dedik"

Başlan Mehmet Akif Üstündağ ile konuştuklarında markalarıyla, voleybolu bir araya getirmeye karar verdiklerini söyleyen Şükrü Bekdikhan, "Türkiye bir voleybol ülkesi olacaksa 'Biz de varız' dedik. Bugün Türkiye, bir voleybol ülkesi. Ülkeye örnek oldular. Ülkenin birleştirici gücü oldular. Biz bu birlikteliğin hazzını, zevkini çok daha fazla almaya başladık. Çocukların ilgilerini görünce doğru bir birliktelik yaptığımızı görüyoruz. Büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye söz verdik. Ümidimiz, arzumuz ve beklentimiz, Türkiye'nin sadece voleybol olması değil birleştirici gücünü, ülkemize yaymak, gençlerimize alan açmasını sağlamak, onları eğitmek, onları iyi insan ve spor insanı olarak yetiştirmek için bir aradayız. Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağımız söz veriyoruz. Nice uzun yıllara imza atmayı hedefliyoruz" cümlelerine yer verdi.

Cansu Özbay: "Bizim en büyük hedefimiz ülkemizi en yukarılarda temsil etmek"

Milli voleybolcu Cansu Özbay, hedeflerinin Türkiye'yi en yukarılarda temsil etmek olduğunu aktararak, "Başkanımıza ve Şükrü beye teşekkür ederim. Bizim en büyük hedefimiz, ülkemizi en yukarılarda temsil etmek. Biz en iyi şekilde çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Saha içi olduğu kadar saha dışının da çok önemli olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. Sahada tek mücadele eden biz gözüküyor ama saha dışında da inanılmaz bir mücadele var. Biz güzel bir aileyiz. Umuyorum ki ülkemizi başarılarla temsil etmeye devam ederiz ve böyle güzel anlaşmalara imza atmaya devam ederiz" dedi.

Bu sezonki hedeflerine ulaştıklarını söyleyen milli voleybolcu Mirza Lagumdzija ise, "Avrupa şampiyonasına kaldık, Milletler Ligi'ne kaldık. Dünya şampiyonasında çeyrek final oynadık, bu en büyük hayalimizdi. Daha fazla gidebilirdik diye düşünüyorduk. Takım içerisinde çok sakatlık oldu. O yüzden daha fazla içimizde kalacak. Umarım bir sonraki turnuvada daha da ileriye gidebiliriz. Hepimiz buna inanıyoruz. Herkesin destekleri için çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL