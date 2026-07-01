Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Darius Karutasu'nun 25 sayılık performansıyla galibiyete ulaşan milliler, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı.
İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi.
Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.