Türkiye Üniversite Sporları Günü Kutlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) "Üniversite Sporları Günü" vesilesiyle düzenlediği tanıtım ve ödül töreni, Ankara'da yapıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Ozan Veli Çakır, bazı federasyon başkanları, spor ve akademi dünyasından isimler katıldı.

AA'ya Basın Özel Ödülü

Törende, Anadolu Ajansı (AA) spora katkılardan dolayı "Basın Özel Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen tarafından AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir'e takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Ozan Veli Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim Türk sporunu hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Çakır, federasyonlara sporcu yetiştirmeleri adına önemli katkılar yaptıklarını belirterek, "Yeteri ki uluslararası arenada Türk bayrağı dalgalansın, İstiklal Marşı'mız okunsun. Her zaman gençlerimizin yanında, onların hizmetindeyiz. Bugün dünyada birçok branşta Türk sporcuları tanınıyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bu özel ve güzel gece için federasyon başkanımız ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen ise Türk sporunda başarı çıtasının her geçen gün arttığını belirtti.

Katılımlarından dolayı sporcu ve akademisyenlere teşekkür eden Türkmen, "TÜSF olarak amacımız ülkemiz sporu ve gençliğine hizmet etmek. Türk sporunda başarı grafiği her geçen gün artıyor. Biz de bu emekleri ve destekleri ödüllendirmek istedik. Katkı veren kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye destek

Törende çeşitli üniversitelerden öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Gösteride öğrenciler boyunlarına kefiye bağlayarak Filistin halkına destek mesajı verdi. Filistin müzikleri eşliğinde yapılan gösteride ise fonda Türk ve Filistin bayrakları yansıtıldı.

Gecede spora katkıda bulunan üniversite, spor ve basın camiasından isimlere ödülleri takdim edildi. TRT'ye verilen ödülü de TRT Haber Koordinatörü Muhammed Enes Polat aldı.