Rize'de Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

RİZE'de çeşitli kategorilerde düzenlenen ' Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Rize'de Yeşilay U23 Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası düzenlendi. Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 59 ilden 365 sporcu katıldı. 24 Ağustos'ta etkinliğin final müsabakaları bugün yapıldı. Ringde, 10 erkek, 10 kız sporcu 20 kategoride mücadele etti.

'HER MADALYANIN ÜLKEMİZ SPORUNA YAPILMIŞ BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ'

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi böyle bir organizasyonu tamamlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Rize Vali Yardımcısı Metin Eyyüpkoca, "30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce böyle güzel bir müsabakaya ev sahipliği yapmak bizleri gururlandırdı. Tabii müsabakanın centilmence bir şekilde geçmesi, Rize'ye yakışır bir şekilde geçmesi bizleri çok mutlu etti. Gurur duyduk. Bu 23 müsabakası biliyorsunuz sporcularımızın bir eşik noktası. Artık profesyonelliğe geçiş noktası. Biz burada alınan her başarının, kazanılan her madalyanın ülkemiz sporuna yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz" dedi.

'ALTIN MADALYA KAZANMANIN GURUNU YAŞIYORUZ'

Antrenör Aydın Sakal, "Hayalini kurmuş olduğumuz turnuvayı Rize'de yapmak nasip oldu. Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Sporcumuz zaten milli sporcu, aynı zamanda dünya ikincisi. Benim oğlum olur kendisi. Güzel bir hazırlık sürecini geride bıraktık. Turnuvanın ev sahibini yapmanın gururunu yaşıyorduk. Aynı zamanda turnuvada 75 kiloda altın madalyayı kazanmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Erkekler 75 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Alperen Yılmaz da "Güzel bir duygu, Rize'de kendi memleketimde Türkiye şampiyonu olmak ve bu kadar insanlara bu güzel gösteri maçı, altın madalyayı sunmak çok güzel. İnşallah bunun aynısını Avrupa'da taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Kadınlar 75 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Esmaül Hüsna Babat ise "Ailem buradaydı, beni izledikleri için çok heyecanlıydım. Bu ilk şampiyonluğum değil, 6 yıldır üst üste şampiyon oluyorum. Avrupa ikinciliğim var ve bununla birlikte de inşallah Avrupa şampiyonluğu katmak istiyorum. Çok iyi bir mücadeleydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı