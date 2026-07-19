Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'daki FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı. Yunanistan'a 74-56 mağlup oldu.
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Süha Gür