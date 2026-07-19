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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'daki FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı. Yunanistan'a 74-56 mağlup oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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