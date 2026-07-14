Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya'ya 71-67 mağlup oldu.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda İtalya ile Türkiye, Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 27-12 geride kapatan milli takım, soyunma odasına da 41-29 mağlup gitti.

Üçüncü çeyreği de 53-45 geride geçen ay-yıldızlı ekip, son periyotta eşitliği yakalamasına rağmen maçtan 71-67 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, organizasyonun son 16 turunda yarın B Grubu ikincisi Litvanya ile karşılaşacak.