Haberler

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu üçüncü maçında İtalya'ya 71-67 yenildi. Son 16 turunda Litvanya ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya'ya 71-67 mağlup oldu.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda İtalya ile Türkiye, Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 27-12 geride kapatan milli takım, soyunma odasına da 41-29 mağlup gitti.

Üçüncü çeyreği de 53-45 geride geçen ay-yıldızlı ekip, son periyotta eşitliği yakalamasına rağmen maçtan 71-67 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, organizasyonun son 16 turunda yarın B Grubu ikincisi Litvanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı

ABD'nin hamlesi piyasaları sarstı! Petrol yeniden yükselişe geçti
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kurdular
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar