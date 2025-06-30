Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
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Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'ı 17-10 yenerek çeyrek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

TÜRKİYE U16 Kadın Sutopu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi olduğu 2025 U16 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı, grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Bugün oynanan eleme turu maçında ise Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek galibiyet serisini 4'e çıkardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve 15 Avrupa ülkesinden takımların katıldığı bu prestijli organizasyonda, ay-yıldızlıların yüksek motivasyonu, disiplinli savunması ve etkili hücum gücüyle büyük beğeni topluyor. Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 3 Temmuz tarihinde İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. 7 Temmuz tarihinde ise aynı tesiste U16 Erkekler Avrupa Şampiyonası başlayacak.

Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı'nın aldığı sonuçlar şu şekilde:

Türkiye – Slovakya: 14-8

Türkiye – Çekya: 10-9

Türkiye – Fransa: 15 - 10

Türkiye – Sırbistan: 17-10

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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