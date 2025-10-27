Türkiye U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 16 Madalya Kazandı

Türkiye, U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya ile toplam 16 madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde 16-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar, şampiyonayı 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya ile tamamladı.

Milli sporcuların sıkletlerine göre madalya tablosu şöyle:

Altın madalya

Esmanur Yurtseven (57 kg)

Gümüş madalya

Yağız Kıymaz (52 kg)

Yağmur Eryurt (75 kg)

Berna Akardere (42 kg)

Fatima Amine Seferoğlu (54 kg)

Bronz madalya

Nedime Bolat (+80 kg)

Miray Şahin (80 kg)

Ceyda Kuru (52 kg)

Ümmügülsüm Arlı (46 kg)

Naz Şenel (60 kg)

İvana Kılcı (63 kg)

Ercihan Demirhan (63 kg)

Arda Fidan (66 kg)

Yenerhan Eroğlu (75 kg)

Burak Gediağaç (80 kg)

Hamza Karafazlıoğlu (+90 kg)

Suat Hekimoğlu: "Milli sporcularımız, gelecek adına umut vadediyor"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karadağ'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 16 madalya ile bizleri gururlandırdı. Bu sonuç, Türk boksunun altyapıdan yetişen sporcularıyla geleceğe güvenle bakabileceğinin en somut göstergesidir. Sporcularımız yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimleriyle de bizlere büyük bir umut verdiler. Federasyon olarak bizler, gençlerimizin gelişimi için her türlü imkanı seferber etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de altyapı çalışmalarına, antrenör eğitimlerine ve uluslararası müsabaka deneyimlerine büyük önem vereceğiz.

Elde edilen bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. İnancımız odur ki; bu çocuklarımız yarının olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları olacak. Türk boksunu daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL