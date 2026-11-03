Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 5. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Olağan mali genel kurulda, 1 Ekim 2024-30 Eylül 2026 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, oylanarak ibra edildi, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler ile faaliyet programları görüşüldü.

Genel kurulda konuşan federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na hem erkeklerde hem de kadınlarda kota almayı hedeflediklerini belirterek, "Avrupa Oyunları'nda ilk kez direkt kota verilecek. Tarihimizde ilk kez hem erkeklerde hem de kadınlarda önümüzdeki yıl ülkemizde, İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları'nda kota almayı hedefliyoruz." dedi.

Yalçınkaya, yeni tesisler yapmayı da hedeflediklerini aktararak, "Genel kurulumuzu yeni tesisimizde yapmayı istiyoruz. Atletizm pisti, havuz, kapalı atletizm sahası, triatlon antrenmanlarına uygun salonlar ve fitness salonlarının bulunacağı tesiste hibrit yarışlar da düzenlemek istiyoruz. Federasyon ofisimizi de taşıyacağımız komplekste 60-70 sporcunun konaklayabileceği bir alan, restoran, sporcu kafesi, bisiklet tamir merkezi ve spor mağazaları yer alacak. İmza aşamasının tamamlanması halinde 3-4 ay içinde temelini atmayı, 2028'in ilk veya ikinci çeyreğinde de tesisi tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

Oğul Sarıgül ve İmamoğlu cezaevinde birbirine girdi! Diyaloglar bomba

Avukatlık ücretlerine yeni tarife! Bir saatlik danışma 5 bin 500 TL

Avukatlık ücretleri güncellendi! Soru sormak bile cep yakıyor
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi