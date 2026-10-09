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Türkiye trap erkekler takımı, Atina'da Avrupa şampiyonu oldu

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Türkiye, Atina'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler takım kategorisinde altın madalya kazandı. Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer ve Murat İlbilgi'nin bireysel puanları toplamında gelen başarıyla milli sporcular Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler takım kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi trap erkekler kategorisinde temsil eden Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer ve Murat İlbilgi, bireysel puanları toplamında takım halinde altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı gösterdikleri başarılı performans için gönülden tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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