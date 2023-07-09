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Türkiye Tekvando Turnuvası'nda 144 madalya kazanıldı

Türkiye Tekvando Turnuvası'nda 144 madalya kazanıldı

Spor Haberleri

10'uncu Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda Türkiye, tüm kategorilerde toplamda 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya kazandı. Türk sporcular, yıldızlar kategorisinde 62, gençler kategorisinde 56 ve büyükler kategorisinde 26 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

10'uncu Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda, Türkiye tüm kategorilerde toplamda 34'ü altın 144 madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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