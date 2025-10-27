Türkiye Tekvando Takımları Romanya Açık'ta Büyük Başarı Elde Etti

Romanya Açık Tekvando Turnuvası'na katılan Türkiye genç ve yıldız milli takımları, 16 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bükreş'teki organizasyonda Türkiye'den 112 sporcu mücadele etti. Milli tekvandocular, gençler kategorisinde 10 altın, 5 gümüş, 3 bronz, yıldızlar kategorisinde ise 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcular, gençlerde tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Yıldız yaş grubundaki milli tekvandocular ise kadınlar ve genel sıralamada ilk sırayı, erkeklerde ise ikinciliği elde etti.

Turnuvada altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Gençler: Azra Naz Kamış (44 kilo), Altuğ Gesge (48 kilo), Buğra Coşkungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+68 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Ezgi Naz Akyapın (63 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Damla Nur Yılmaz (42 kilo)

Yıldızlar: Ceren Aydoğan (33 kilo), Eda Öğüt (41 kilo), Ece Kuyumcu (44 kilo), Yağmur Bozkurt (+59 kilo), İrem Su Güzel (29 kilo), Koray Ali Çevik (45 kilo)