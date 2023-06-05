Türkiye Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

- Metin Şahin : "Amacımız dünyanın zirvesine Türkiye'yi getirmekti"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin :

"Moral ve motivasyonumuz 2024 Olimpiyatları'na yansıyacaktır"

Dünya şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL - 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaşan milliler, yurda döndü. Destekleri için herkese teşekkürlerini ileten Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "40 yıldır amacımız dünyanın zirvesine Türkiye'yi getirmekti. Azerbaycan'da 145 ülkenin içinde 3 altın, 3 bronzla takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardık" dedi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk milli takımı, 3 altın, 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular bugün Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve teknik heyetle birlikte yurda döndü. Çiçeklerle karşılanan sporcular düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Şampiyonada 63 kiloda altın madalyaya uzanan Hakan Reçber, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Avrupa şampiyonluğum vardı ama dünya şampiyonluğum eksikti. Bunu da aldım çok şükür. Aynı zamanda takım halinde dünya şampiyonu olduk. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, daha fazla madalya çıkabilirdi. İnşallah bir dahaki maçlarda daha fazla madalya alacağız. Şuan ki hedefimiz Olimpiyat. Emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Metin Şahin: "Amacımız dünyanın zirvesine Türkiye'yi getirmekti"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Tek kelimeyle Allah'ın izniyle dünya şampiyonuyuz. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Bizlere dua eden, bizleri destekleyen milletimize ve her zaman yanımızda duran, dünden bugüne başarımıza en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız, yönetimimiz ve milli takımımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Sporun Yüzyılı'nda da Cumhurbaşkanımıza bu madalyalar armağan olsun. Çok değerli Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak yeniden atandı. Geçmişte de beraber çalıştığımız biri, üstün başarılar diliyorum. Türkiye buraya hazırlandı. Yıllardır buranın hayalini kuruyorduk. Tekvando Federasyonu'nun 40. kuruluş yıldönümünü geçtik. 40 yıldır amacımız dünyanın zirvesine Türkiye'yi getirmekti. Azerbaycan'da 145 ülkenin içinde 3 altın, 3 bronzla takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardık. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Ay-yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'mızın defalarca okunması en büyük mutluluktur. Bu başarının tekrar edilmesi için gayretimiz devam edecek. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Buradaki moral ve motivasyonumuz oraya yansıyacaktır. Orada da Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Bizlere her zaman detek veren Azerbaycan halkına ve İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyoruz. Bu başarının arkasında milli takımımızın ailelerine, kulüplerine ve federasyon yönetimimize teşekkür ediyorum. Durmadan yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş: "Olimpiyatlar'da da altın madalya kazanacağım"

26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kiloda altın madalya sevinci yaşayan Nafia Kuş ise, "Büyük mutluluk içerisindeyim. Çok mutlu ve çok gururluyum. Bundan önce Avrupa, Akdeniz, İslam Oyunları şampiyonluğum vardı. Şimdi kariyerime dünya şampiyonluğu eklendi. Eksik olan tek bir madalyam kaldı, Olimpiyat altın madalyası. İnşallah gelecek yıl düzenlenecek Olimpiyatlar'da ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Orada da altın madalya kazanacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne, antrenörüm Ali Özen'e, kulüp başkanım Fatih Keleş'e, teknik direktörümüz Ali Şahin'e, federasyon başkanımız ile desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte her şey çok güzel olacak. İnanıyorum Olimpiyatlar'da da altın madalyayı kazanacağım. Kadın takımımız çok güçlü, orada da en güzel şekilde mücadele ederek altın madalya elde ettik. En güzel başarılar, çok çalışmanın sonucunda geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sporcular ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.