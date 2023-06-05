Türkiye Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olan Türkiye Tekvando Milli Takımı yurda döndü. Kadın sporculardan 73 kiloda dünya şampiyonu olan Nafia Kuş, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Erkekler 68 kiloda altın madalyaya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde eden Hakan Reçber ise, 'Dünya şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonluğum vardı ancak Dünya şampiyonluğum eksikti. Onu da kazandığım için çok mutluyum. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Şu an hedefimiz olimpiyatlar. Emin adımlarla ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.