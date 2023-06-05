Türkiye Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Spor Haberleri
Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olan Türkiye Tekvando Milli Takımı yurda döndü. Kadın sporculardan 73 kiloda dünya şampiyonu olan Nafia Kuş, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Erkekler 68 kiloda altın madalyaya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde eden Hakan Reçber ise, 'Dünya şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonluğum vardı ancak Dünya şampiyonluğum eksikti. Onu da kazandığım için çok mutluyum. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Şu an hedefimiz olimpiyatlar. Emin adımlarla ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, takım halinde kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olan Türkiye Tekvando Milli Takımı yurda döndü.
Tekvando branşında tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası performansını gösteren Tekvando Milli Takımı, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 14.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli sporcular, VIP Salonu'nda Tekvando Federasyonu yetkilileri, sporcu aileleri ve kulüp yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılandı.Kadın sporculardan 73 kiloda dünya şampiyonu olan Nafia Kuş, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Kuş, "Çok gururluyum. Bundan önce Avrupa Şampiyonluğum, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları şampiyonluğum vardı. Şimdi kariyerime dünya şampiyonluğu eklendi. Eksik olan tek bir madalyam kaldı; o da olimpiyat altın madalyası. Olimpiyatlar gelecek yıl düzenlenecek. İnşallah gelecek yıl ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kadın takımımız gerçekten çok güçlü. En iyi performansımızı sergileyerek altın madalya kazandık. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. En güzel başarılar çok çalışmanın neticesinde geliyor. Buradan takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu."EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"Erkekler 68 kiloda altın madalyaya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde eden Hakan Reçber ise, "Dünya şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonluğum vardı ancak Dünya şampiyonluğum eksikti. Onu da kazandığım için çok mutluyum. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Şu an hedefimiz olimpiyatlar. Emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.ŞAHİN: HEDEFİMİZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARITürkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Türkiye'nin bu şampiyonaya yıllardır hazırlandığını ve dünya şampiyonluğunun hayalini kurduklarını kaydederek şunları söyledi:
"Tekvando Federasyonu olarak 40. kuruluş yıldönümünü geçtik. 40 yıldır amacımız Türkiye'yi dünyanın zirvesine getirmekti. Azerbaycan'da takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardık. Ay yıldızlı bayrağımızın göndere çektirilmesi, İstiklal Marşımızın defalarca okunması bizim için en büyük mutluluktur. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bize her türlü desteği veren Azerbaycan halkına ve İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz."- İstanbul