Milli tekvandocular, Belçika'daki turnuvada 30 madalya kazandı

Güncelleme:
Belçika'da düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda Türkiye, toplamda 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Turnuvada Sinem Gültaş, en iyi hakem ödülünü kazandı.

Uluslararası Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılan milli sporcular, büyükler ve gençlerde 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.

Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.

Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
