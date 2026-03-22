Milli tekvandocular, Belçika'daki turnuvada 30 madalya kazandı
Belçika'da düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda Türkiye, toplamda 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Turnuvada Sinem Gültaş, en iyi hakem ödülünü kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.
Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.
Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer