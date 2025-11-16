Türkiye Tekvando ile İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalyalar Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Elif Sude Akgül gümüş, Sıla Nur Gençer ve Yiğithan Kılıç ise bronz madalya elde etti.
Oyunların 13'üncü gününde Prince Fiasal Bin Fahd Spor Kompleksi'ndeki Malaz Combat Salonu'nda yapılan tekvando müsabakalarında kadınlar 51 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 70 kiloda müsabakalara çıkan ay-yıldızlı tekvandoculardan Sıla Nur Gençer ile erkekler 82 kiloda mücadele eden Yiğithan Kılıç da bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor