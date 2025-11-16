Türkiye Tekvando ile İslami Dayanışma Oyunları'nda Madalyalar Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Oyunların 13'üncü gününde Prince Fiasal Bin Fahd Spor Kompleksi'ndeki Malaz Combat Salonu'nda yapılan tekvando müsabakalarında kadınlar 51 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 70 kiloda müsabakalara çıkan ay-yıldızlı tekvandoculardan Sıla Nur Gençer ile erkekler 82 kiloda mücadele eden Yiğithan Kılıç da bronz madalya kazandı.