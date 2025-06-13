Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Fırtına Gibi Girdi
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i 111-27 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasındaki ilk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yendi.
Sao Paulo kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 31-8 üstün tamamlayan milliler, soyunma odasına da 56-14 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 85-20 ile geçen ay-yıldızlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı, 84 sayı farkla 111-27 kazandı.
Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın TSİ 17.00'de Kanada ile oynayacak.