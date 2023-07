- Türkiye Taekwondo Federasyon başkan adayı Tanrıkulu, Bursalı sporcularla buluştu

BURSA - Taekwondo Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bahri Tanrıkulu, Bursa'da sporcu ve antrenörlerle buluştu.

Bursa'da 15 Temmuz Şehitlerini anma çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası için Bursa'ya gelen Taekwondo Federasyon başkan adayı Bahri Tanrıkulu, bir dizi ziyaretlerde bulundu. 3 kez dünya şampiyonu olan ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Bahri Tanrıkulu, düzenlediği tanışma yemeğinde antrenörlere seslendi.

Bahri Tanrıkulu, 2024 federasyon seçimlerine aday olduğunu belirterek, "Taekwondo branşında 3 kez dünya şampiyonu oldum. En son 2012 Londra Olimpiyatlarında aktif sporculuğumu sonlandırdım. Şuan Spor Bakanlığında müşavir olarak görev yapmaktayım. Sporun her zaman içerisindeydim. Ankara'da ve İstanbul'da spor salonlarım var. Gençlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Sporculuğumu sonlandırdıktan sonra federasyon başkanlığına adaylığımı koydum. 2021 yılında yapılan federasyon seçimlerinde federasyon başkan adayıydım. Mevcut federasyonumuz 21 yıldır başkanlık yapıyor. Artık biz bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bu yola çıktık. Camiadaki antrenör arkadaşlarımız bizleri destekliyor. Günden güne ekibimizi geliştiriyoruz. 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde federasyon başkan adayıyım. Ekibimiz gün geçtikçe büyüyor. Hem camiamızın desteği ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teveccühü ile 2024 yılında federasyon başkanı olmak istiyorum. Bunun için de Bursa'ya geldik. Bursa'da 15 Temmuz Şehitlerini anma adına Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Türkiye'nin her yerinden oyuncularımız geliyor. Bursa'da bizi destekleyen bir çok antrenörümüz var. Bizleri 4 gün boyunca burada ağırlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik içerisinde önümüzdeki seçimi kazanıp Türk Taekwondo'sunu daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahri Tanrıkulu'na her türlü desteği vererek Ana sponsorluğunu üstlenen İş Adamı Ahmet Öksüz ise, "Bursa'ya Manisa'dan gelerek Bahri beye destek vermek istedik. Ticari faaliyetlerimizin yanında taekwondoya destek vermekteyiz. Her zaman da vermeye devam edeceğiz. Bahri bey bizim başkan adayımızdır. Kendisini 2024 yılında Taekwondo Federasyon başkanı olarak görmek istiyoruz. Spora ve sporculara her zaman yardımımız ve desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.