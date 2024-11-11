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Türkiye Sualtı Ragbi Milli Takımları Yunanistan'da Şampiyonluk ve İkincilik Elde Etti

Türkiye Sualtı Ragbi Milli Takımları Yunanistan'da Şampiyonluk ve İkincilik Elde Etti
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı Sualtı Ragbi Milli Takımları, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise ikincilik elde etti.

Türkiye Sualtı Ragbi Milli Takımları'ndan Yunanistan'da şampiyonluk ve ikincilik geldi

İSTANBUL, - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Ragbi Milli Takımları, Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğu ve ikincilik başarılarına imza attı.

CMAS Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen CMAS 13'üncü Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'na Ay-yıldızlı takımlar başarılarıyla damga vurdu. Kadın ve erkeklerde final mücadelesi Norveç ile Türkiye arasında geçti. TSSF Genç Erkek Milli Takımı, muhteşem bir mücadeleyle güçlü rakibi Norveç'i 4-3 yenmeyi başararak Avrupa şampiyonu oldu.

Genç kadınlarda milliler yine Norveç karşısında altın madalya için mücadele etti. Türkiye, Norveç'e tek golle mağlup oldu ve kadınlarda Avrupa ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Sualtı ragbisinde genç milli takımların gösterdiği bu büyük başarı, sualtı camiası ve federasyonda büyük bir gurur ve mutlulukla karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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