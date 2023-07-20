Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın ikinci ayakları İstanbul'da yapılacak. Yarışlar, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde gerçekleştirilecek. Sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek ve organizasyon 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın ikinci ayakları İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilen organizasyonlarını ikinci ayakları 22 Temmuz Cumartesi günü Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde organize edilecek.
Open, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, motosurf, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek.
Organizasyon 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.