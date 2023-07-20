Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın ikinci ayakları İstanbul'da yapılacak. Yarışlar, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde gerçekleştirilecek. Sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek ve organizasyon 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.