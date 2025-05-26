Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu
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Basketbol Süper Ligi'nde play-in müsabakalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, A. Efes ve Tofaş ilk maçlarını evinde oynayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ardından play-in müsabakarları da tamamlanırken, play-off çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Play-off'ta 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, A. Efes ve Tofaş ilk maçları evinde oynayacak.

Çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

Beşiktaş - Galatasaray

A. Efes - Mersin Spor

Tofaş - Bahçeşehir Koleji - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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