Salon: Muradiye

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Tarrant 15, Cruz 20, Williams 9, Mustafa Baki Görür, Anosike 6, Roberson 27, Gani Erdi Gülaslan, Troy Selim Şav 5

Frutti Extra Bursaspor: Needham 2, Andrews 21, Onuralp Bitim 15, Dudzinski 15, Auguste 6, Yiğitcan Saybir 12, Mithat Can Özalp, Clemmons 16

1. Periyot: 16-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 63-72

5 faulle çıkan: 31.38 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Müsabakanın ilk 5 dakikasını 12-6 önde geçen Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Andrews'in etkili oyunuyla ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte mücadeleye ortak olmaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'un sayılarıyla maçın 15. dakikasında ilk kez öne geçti: 31-30. Kalan bölümde Dudzinski ile etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 44-40 önde gitti.

Frutti Extra Bursaspor, üçüncü periyoda etkili başlayan taraf oldu. 25. dakikada farkı 17 (62-45) sayıya kadar çıkaran konuk ekibe, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Tarrant ve Roberson karşılık vererek, farkı 4 sayıya kadar indirdi: 61-65. Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla son çeyreğe 72-63 önde girdi. Bu arada çeyreğin sonunda itirazları nedeniyle 2. teknik faul çalınan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Demir, diskalifiye edildi.

Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleye ortak olmaya çalıştı. 76-72 konuk ekibin üstünlüğüyle girilen müsabakanın son 5 dakikası büyük çekişmeye sahne oldu. Frutti Extra Bursaspor'da Andrews, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ise Roberson'un karşılıklı sayılarıyla geçilen çeyrekte Cruz'un müsabakanın 1 dakika 49 saniye kala attığı 3 sayılık basket skoru eşitledi: 79-79. Kalan bölümde Clemmons ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor, müsabakadan 87-82 galip ayrıldı.