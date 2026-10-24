Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 8. hafta 4 maçla devam etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 8. hafta 4 maçla devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası 4 maçla devam etti. iLab Basketbol-MKE Ankaragücü 95-92, TED Ankara Kolejliler-Yalova Haremspor 66-72, Kipaş İstiklalspor-Mersinspor 73-85 ve Keçiören Belediyesi Bağlum-Finalspor 85-89 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 4 maçla devam edildi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
iLab Basketbol- Mke Ankaragücü : 95-92
TED Ankara Kolejliler- Yalova Haremspor: 66-72
Kipaş İstiklalspor-Mersinspor: 73-85
Keçiören Belediyesi Bağlum-Finalspor: 85-89
Kaynak: AA