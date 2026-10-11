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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla sona erdi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol Büyükçekmece'yi 90-70, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Keçiören Belediyesi Bağlum'u 94-92 yendi; Fenerbahçe Gelişim Mersinspor'a 77-85, Darüşşafaka Yalova Haremspor'a 47-79 yenildi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. haftanın perdesi, 4 maçla kapandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol: 90-70

Fenerbahçe Gelişim-Mersinspor: 77-85

Darüşşafaka-Yalova Haremspor: 47-79

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Bağlum: 94-92

Kaynak: AA
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