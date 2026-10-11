Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol Büyükçekmece'yi 90-70, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Keçiören Belediyesi Bağlum'u 94-92 yendi; Fenerbahçe Gelişim Mersinspor'a 77-85, Darüşşafaka Yalova Haremspor'a 47-79 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. haftanın perdesi, 4 maçla kapandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol: 90-70
Fenerbahçe Gelişim-Mersinspor: 77-85
Darüşşafaka-Yalova Haremspor: 47-79
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Bağlum: 94-92
Kaynak: AA