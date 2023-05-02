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Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye şampiyonu oldu

Spor Haberleri

DÜZCE(İHA) – Zonguldak'ta yapılan Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finallerinde Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

DÜZCE(İHA) – Zonguldak'ta yapılan Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finallerinde Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Kastamonu'da yapılan grup müsabakalarında birinci olan Damla Nur Yılmaz, Zonguldak'ta yapılan final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Zonguldak'ta da tüm rakiplerini yenen Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı zamanda milli sporcu olan Damla Nur Yılmaz Meksika'da yapılacak liseler olimpiyatlarında Farabi Anadolu Lisesi'ni ve ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nur Yılmaz Zonguldak Türkiye Farabi Spor Haberler

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