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Başkomiser Mezher Şimşek'ten Badminton'da Çifte Türkiye Üçüncülüğü

Başkomiser Mezher Şimşek'ten Badminton'da Çifte Türkiye Üçüncülüğü
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Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, 35-44 Yaş Amatör Tek Erkekler ve 35-44 Yaş Amatör Çift Erkekler kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yoğun çalışma temposuna rağmen badminton antrenmanlarını sürdüren Şimşek, Bolu'ya iki Türkiye üçüncülüğüyle döndü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda mücadele ettiği iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden veteran sporcuların katıldığı şampiyonada Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, 35-44 Yaş Amatör Tek Erkekler ve 35-44 Yaş Amatör Çift Erkekler kategorilerinde yarıştı. Şimşek, her iki kategoride de rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bolu'da gerçekleştirilen spor müsabakaları ve organizasyonlarda güvenliğin sağlanmasında görev alan Şimşek, yoğun çalışma temposuna rağmen badminton antrenmanlarını sürdürdü. Disiplinli çalışmalarının karşılığını şampiyonada alan Şimşek, Bolu'ya iki Türkiye üçüncülüğüyle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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