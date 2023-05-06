Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde dün başlayan şampiyonaya, 25 ilden 53 kulüp ve 300 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde Melen Çayı'nda botlarını suya indiren kadın ve erkek sporcular, 4 kategoride slalom ve iniş etap yarışları gerçekleştirdi.

İki gün süren yarışların sonunda açık yaş erkekler kategorisinde Düzce Belediye Spor, açık yaş kadınlarda Muğla Sarsala, açık yaş karmada Muğla Sarsala, 23 yaş altı erkeklerde Çaykur Rizespor, 23 yaş altı karmada Muğla Sarsala Spor Kulübü, 19 yaş erkeklerde ise Çaykur Rizespor Kulübü birinci oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyonda derece elde eden sporcular, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.