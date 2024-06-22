TÜRKİYE - PORTEKİZ maçı canlı izle! Türkiye- Portekiz canlı (HD) izleme linki

Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Türkiye- Portekiz maçının linki araştırılıyor. Futbol severler, maçın hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

EURO 2024 TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye- Polonya maçı TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak.