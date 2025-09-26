Türkiye Petank Şampiyonası'nda Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi

Muğla'nın Ula İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası gençler, ümitler, büyükler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Ümitler Tek Kadınlar kategorisinde Hatice Dilek birinci, Dilara Keçeci ikinci, Demet Şahin ile Begüm Güzel üçüncü oldu.

Ümitler Tek Erkekler'de Ramazan Karaman birinciliği elde ederken, Mevlüt Emirhan Yalçın ikinci, Kamil Yalçın ve Muhammed Resül Kese üçüncülüğü paylaştı.

Genç Kadınlar Tekler kategorisinde Yağmur Tosun birinci, Sedanur Öksüz ikinci, Yağmur Şen ile Latife Özgür üçüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler Tekler'de Burak Poyraz Tazan birinci, Mehmet Ali Korkmaz ikinci, Muhammet Emir Kaya ve Adnan Şen üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar Tekler kategorisinde Ayşegül Güzel birinciliği, Mizgin Morkoyun ikinciliği, Dilçin Oğuz ile Hilal Çaputcu üçüncülüğü elde etti.

Büyük Erkekler Tekler'de ise Doğukan Dağoğlu birinci, Rıdvan Kırmızı Çolak ikinci, Yusuf Batmaz ve Bekir Şentürk üçüncü sırayı paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu MHK Başkanı Hanifi Körpe, Bocce Koordinatörü Faik Kapsız, İl Temsilcisi Filiz Kın Topal ile Ula Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Bilal Karaca verdi.

478 sporcu'nun katıldığı Türkiye Petank Şampiyonası 28 Eylül'de sona erecek.